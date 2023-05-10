Шойгу, Пригожин и Герасимов уже решают, кто будет виноватым в поражении РФ — разведка 10 мая, 19:14 Андрей Юсов (Фото:Координационный штаб/Telegram)

Украинская разведка считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин уже между собой решают, кто будет виновным в поражении России.

В эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, заявил, что Пригожин и другие российские военные не думают о демократическом будущем РФ, но «точно думают о собственном будущем» после российского диктатора Владимира Путина и после геополитического неизбежного поражения России в позорной войне против Украины.

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«А это значит, что виновных нужно определять заранее, и желательно не оказаться в числе тех же виновных. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, а кто тогда будет виноват», — сказал Юсов.

В начале мая главарь «вагнеровцев» Пригожин в крайне грубой форме публично потребовал от Шойгу и Герасимова обеспечить его формирование боеприпасами и пригрозил иначе до 10 мая вывести ЧВК Вагнер из Бахмута.

9 мая он записал видео с жалобами на нехватку боеприпасов. Пригожин рассказал, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и оголила один из флангов фронта.

Также главарь ЧВК Вагнера в видео с жалобами на нехватку боеприпасов вскользь упомянул о «счастливом дедушке, который может оказаться мудаком». Вероятно, речь идет о диктаторе Владимире Путине.