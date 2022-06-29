Россия продолжит бить ракетами по Украине, чтобы помешать поставкам оружия ВСУ — Минобороны Британии 29 июня, 10:00 Последствия ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине для того, чтобы помешать поставкам оружия Вооруженным силам Украины на фронт.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что из-за нехватки высокоточного оружия и ошибок в наведении российские ракетные удары будут сопровождаться жертвами среди мирного населения.

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«Существует реальная вероятность, что ракетный удар по Кременчугскому торговому центру 27 июня 2022 года имел целью поразить соседний инфраструктурный объект» — говорится в сообщении.

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В Минобороны Британии напомнили, что неточность российских ударов на большом расстоянии ранее уже приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в частности, атака на железнодорожный вокзал в Краматорске в апреле 2022 года.

«Российские планировщики, скорее всего, остаются готовыми к высокому уровню побочного ущерба, когда испытывают военную необходимость для удара по цели», — добавили в ведомстве.

Относительно ситуации на фронте в британском Минобороны отметили, что российские войска продолжают постепенно продвигаться вперед, пытаясь окружить город Лисичанск.

С 25 июня оккупанты продвинулись еще на два километра в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города.

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