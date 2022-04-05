Цель Путина — «спровоцировать террор». Россия отступает от Киева, но в США предсказывают еще более ужасные боевые действия — WP 5 апреля, 18:08 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Тела украинцев, убитых российскими оккупационными войсками в Буче (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

После того, как России не удалось захватить Киев, Минобороны РФ объявило о планах сосредоточить свои силы на Донбассе, чтобы «освободить» его.

Американские чиновники считают, что после перегруппировки российских войск Украину ждут новые, еще более ужасные боевые действия. НВ публикует перевод статьи The Washington Post об их прогнозах.

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Следующий этап конфликта может затянуться

Чиновники администрации Байдена прогнозируют, что перегруппировка российских войск на востоке Украины знаменует собой начало новой части войны.

Явное отступление России из Киева в самые восточные регионы Украины знаменует собой последний признак того, что война находится в переломном моменте, который, по мнению чиновников США, может предвещать еще более ужасные боевые действия.

«Следующий этап этого конфликта вполне может затянуться», — заявил журналистам в понедельник во время пресс-конференции советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, изложив новые оценки США, указывающие на то, что Россия «пересматривает свои военные цели» из-за значительного сопротивления.

По мнению военных аналитиков, ожесточенное сопротивление унесло российскую технику, силы и человеческие жизни в количествах, которые намного превзошли ожидания. Это ставит российское командование в краткосрочной перспективе перед необходимостью борьбы с имеющимися в их распоряжении ресурсами. Чиновники США считают, что около двух третей подразделений, которые были сосредоточены в Киеве, направляются на север, обратно в Беларусь и Россию, для ожидаемой передислокации на Донбасс.

По словам наблюдателей, такой поворот событий предоставил Украине возможность одержать верх. Но это может дорого обойтись, поскольку Москва не проявляет никаких признаков того, что готова отказаться от конечной цели президента Владимира Путина, которая, по мнению официальных лиц США, состоит в том, чтобы «максимально ослабить Украину», сказал Салливан.

«Все указывает на то, что Россия будет стремиться окружить и сокрушить украинские силы на востоке Украины», — добавил он, отметив, что, по оценкам США, Россия готовится развернуть «десятки дополнительных батальонных тактических групп, состоящих из десятков тысяч солдат» на востоке Украины. «Мы не должны питать иллюзий относительно того, что Россия изменит свою тактику, которая включала и, вероятно, продолжит включать бессмысленные и наглые нападения на гражданские объекты», — сказал Салливан.

По его словам, Москва, вероятно, продолжит наносить воздушные и ракетные удары по всей стране — в таких городах, как Киев, Одесса, Харьков и Львов, — поскольку она переориентируется на цели на востоке. Намерение Путина, утверждал Салливан, «состоит в том, чтобы нанести военный и экономический ущерб и, откровенно говоря, спровоцировать террор».

Мало надежды на мирное соглашение

Вторжение России в Украину, которое продолжается уже шестую неделю, унесло тысячи жертв с обеих сторон. Изображения выжженной земли и смерти, в том числе массовые захоронения в киевском пригороде Буча, которые еще больше подпитывают обвинения в военных преступлениях, подчеркивают потери в результате конфликта. Ошеломляющие потери жизней делают маловероятным, что какая-либо из сторон захочет заключить мирное соглашение в ближайшее время, говорят наблюдатели.

«У Украины сейчас есть импульс, и они вряд ли пойдут на уступки», — сказал Роб Ли, российский военный эксперт и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики. После обнаружения зверств в Буче он добавил: «Я думаю, что уступки еще менее вероятны». Вопрос для России «будет заключаться в том, что чем больше жертв, тем труднее будет принять компромиссное решение».

Что может быть дальше

Однако ни одна из сторон не способна быстро одержать верх. Украинские силы, вероятно, смогут передислоцироваться в восточную часть страны быстрее, чем Россия сможет передислоцировать свои силы, которые она выводит из Киева. Но Украина не имеет абсолютного оперативного контроля над своим небом и не может в полной мере использовать захваченную ею российскую технику для поддержки своей военной операции.

С российской стороны стратегическая консолидация живой силы и огневой мощи на востоке сама по себе не решит нарастающую проблему израсходования ресурсов Москвы.

«На данном этапе российские силы исчерпаны. … Без национальной мобилизации существуют очень жесткие ограничения на то, что доступно с точки зрения боевых сил», — сказал Майкл Кофман, российский военный эксперт из CNA, аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне. Единственный выход для Путина, по словам Кофмана, — это радикально изменить политику, признав перед российским народом, что украинское наступление — это не «спецоперация», как он утверждал, а полноценная «война», что позволило бы ему призвать дополнительные силы со всей страны.

«Российскому политическому руководству предстоит сделать очень важный выбор, — продолжил Кофман, — Они не могут поддерживать войну с Украиной как „спецоперацию“. Они пытаются иметь и то, и другое».

Однако неизвестно, готов ли российский лидер пойти на такой ход. «Мы не уверены, какова долгосрочная цель для Путина, — заявил в понедельник высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности в соответствии с условиями, установленными Пентагоном. Донбасс явно является приоритетом для россиян, добавил чиновник, но американским чиновникам «совершенно неясно», что может произойти дальше.

В своих комментариях в понедельник Салливан предсказал, что Россия попытается извлечь выгоду из батальонных тактических групп, которые она перебрасывает из Киева на восток Украины, чтобы разгромить силы Киева в Донецкой и Луганской областях.

«Чтобы защитить любую территорию, которую она захватывает на востоке, мы ожидаем, что Россия потенциально может расширить свою проекцию и присутствие еще глубже в Украину. … По крайней мере, таково их намерение и их план», — добавил он.

Но на это уйдет много времени, и некоторые эксперты скептически относятся к тому, что Путин когда-либо сможет реализовать такие цели.

«Я просто не понимаю, как, учитывая нехватку материальных средств, они могли надеяться вести долгую войну с такими крупными объектами, — сказал Кофман о российской стороне, — Это просто не устойчиво. … У них закончатся войска».

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