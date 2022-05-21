Командование армии РФ продолжает скрытую мобилизацию и готовится к новым наступательным действиям — Генштаб

21 мая, 19:00
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В России продолжается скрытая мобилизация (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В России продолжается скрытая мобилизация (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Российские оккупационные войска в Украине продолжают вести наступательные действия на Славянском, Донецком и Лиманском направлениях. Командование армии РФ продолжает проведение скрытой мобилизации с целью замещения военнослужащих.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 87-х суток противостояния Украины российскому военному вторжению.

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Как сообщается, для усиления группировок Россия формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа и активно использует военно-транспортную авиацию для переброски живой силы и материально-технических средств в приграничные с Украиной районы.

Кроме того, оккупанты принудительно привлекают в ряды вооруженных сил РФ людей, находящихся на временно занятой оккупантами территории Украины.

Сообщается, что идет подготовка подразделений оккупационных войск для возобновления наступления на Славянском направлении и подготовка к наступлению на Лиманском направлении.

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«Враг несет многочисленные потери в войне на территории Украины. Защитники и защитницы государства продолжают героически защищать нашу землю», — отметили в Генштабе.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Минобороны РФ Генштаб РФ Война России против Украины Генштаб ВСУ

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