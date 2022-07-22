«Затягивание петли на шее режима». Как из рук Путина выбивают последние три козыря и кому нужны «политические яйца» — интервью с Климкиным 22 июля, 17:27 Эксклюзив НВ Павел Климкин (Фото:www.cenrd.org)

Reuters сообщает, что турбина для трубопровода Северный поток застряла в Германии, поскольку Россия до сих пор не дала разрешение на ее транспортировку. Вместе с тем в Москве ранее заявляли, что отсутствие этой турбины приводит к уменьшению поставок газа в Европу.

Власти Германии рассчитывают, что собственными силами выдержат этот газовый кризис. Также вице-канцлер Роберт Габек заявил, что против запуска Северного потока-2 и это было бы поднятием белого флага.

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Как российский диктатор Владимир Путин продолжает шантажировать мир газом и что может остановить его, в интервью Радио НВ рассказал Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах.

— Еврокомиссия не ожидает, что Россия возобновит работу Северного потока-1. Между тем, в Брюсселе параллельно готовят ограничение потребления газа для стран Евросоюза на случай чрезвычайной экстренной ситуации зимой. Кто-то надеется слить поддержку Украины и вернуться к так называемой «традиционной восточной политике Германии». Что происходит, удается ли Путину расколоть Европу?

— Путин хочет играть в кошки-мышки, причем думает, что кошка — это именно он. Но, конечно, доиграется.

В Европе прекрасно понимают, что -15% потребления газа, которые предложила Еврокомиссия, — это только первый шаг и дальше нужно уходить от этой «наркотической зависимости» от России.

На самом деле это имеет две цели. И игру в кошки-мышки — увеличивать поставки газа, открывать его на 40%, как говорят в Москве, по Северному потоку-1, затем снова прикрывать заслонку. Это примерно то же самое, что Москва тренировала у нас в 2006, 2009 годах во время газовых кризисов. Реально это шантаж: взять за горло и оставить без тепла, главное — оставить промышленность без газа, а она в значительной степени в Германии и на севере Италии зависима от поставок российского газа с дисконтом, с разными скидками.

Вторая цель — убить солидарность. Мы все уже видим, что испанцы говорят: мы много лет платили больше за газ, делали терминалы, говорили «это вам». «А теперь вы нам говорите, давайте все вместе -15%? Но ведь вы не платили и реально пользовались всеми плюсами от дешевого российского газа, теперь вы должны заплатить». Но в Германии многие не хотят платить.

Поэтому расчет Путина очень опасен. Для этого нужна не только четкая стратегия, но и то, что называется воля, настоящие политические яйца. Если сейчас Европейский Союз это проведет, то бензоколонка прекратит работать и управляющая им мафиозная компания останется без денег. Но для этого нужно не пропетлять, а пройти следующие два года.

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