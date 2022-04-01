Россия призвала в армию 134,5 тысячи человек и заверяет, что они не поедут воевать в Украину
Указ Путина коснется мужчин в возрасте от 18 до 27 лет (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 134 500 человек, но министерство обороны РФ заявляет, что призыв не имеет ничего общего с войной на Украине.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что никто из призванных не будет отправлен ни в какие «горячие точки», сообщает Reuters.
Ежегодный весенний призыв в армию РФ, который проходит с 1 апреля по 15 июля, коснется мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, говорится в указе Путина.
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Между тем, в указе говорится об демобилизации солдат, матросов, сержантов и старшин, чья служба подошла к концу.
9 марта минобороны РФ признало, что некоторые из срочников были отправлены в Украину после того, как Путин неоднократно отрицал это, заявив, что на войну отправились только профессиональные солдаты и офицеры.
Ранее ГУР Минобороны РФ сообщило, что в апреле Россия начнет проводить скрытую мобилизацию по программе боевого армейского резерва страны. По данным ведомства, мобилизацию будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы.
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