Россия признала польского дипломата персоной нон-грата
Российский МИД приказал одному из польских вице-консулов покинуть территорию РФ, признав его персоной нон-грата.
Об этом сообщает Польское радио.
"Министерство иностранных дел подтверждает, что руководство Российской Федерации признало одного из чиновников нашей консульской службы в Иркутске персоной нон-грата. Это результат применения руководством Российской Федерации принципа взаимности", - сказала пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.
Дипломат уже покинул место своей службы.
Россия приняла данное решение на прошлой неделе в ответ на подобные действия Варшавы в отношении одного из российских дипломатов.