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Россия признала польского дипломата персоной нон-грата

Вчера, 21:25
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Россия признала польского дипломата персоной нон-грата - фото

aganyga/pixabay.com

Польский дипломат уже покинул место своей службы

Российский МИД приказал одному из польских вице-консулов покинуть территорию РФ, признав его персоной нон-грата. 

Об этом сообщает Польское радио.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что руководство Российской Федерации признало одного из чиновников нашей консульской службы в Иркутске персоной нон-грата. Это результат применения руководством Российской Федерации принципа взаимности", - сказала пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.

Дипломат уже покинул место своей службы.

Россия приняла данное решение на прошлой неделе в ответ на подобные действия Варшавы в отношении одного из российских дипломатов.

Теги:   МИД России Польша Россия

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