Россия признала польского дипломата персоной нон-грата Вчера, 21:25 432 Цей матеріал також доступний українською aganyga/pixabay.com Польский дипломат уже покинул место своей службы aganyga/pixabay.com

Российский МИД приказал одному из польских вице-консулов покинуть территорию РФ, признав его персоной нон-грата.

Об этом сообщает Польское радио.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что руководство Российской Федерации признало одного из чиновников нашей консульской службы в Иркутске персоной нон-грата. Это результат применения руководством Российской Федерации принципа взаимности", - сказала пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.

Дипломат уже покинул место своей службы.

Россия приняла данное решение на прошлой неделе в ответ на подобные действия Варшавы в отношении одного из российских дипломатов.