Россия пренебрегает угрозами со всей Евразии из-за войны против Украины: перебросила все войска в зону боевых действий — разведка Британии 6 июля, 09:26 Оккупанты (Фото:ГУР)

В британской разведке заявили, что то, как Россия «принимает» риски по всей Евразии, стягивая все свои боеспособные войска в Украину, говорит об изменении ее стратегических планов из-за войны.

В отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном в четверг, 6 июля, говорится, что войска, привлеченные со всех уголков России сейчас задействованы для противодействия украинскому контрнаступлению.

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По данным разведчиков, 58-я общевойсковая армия, которая обеспечивала стабильность кавказского региона России, сейчас обороняет укрепленные рубежи в Запорожской области.

5-я общевойсковая армия и морская пехота, которая ранее базировалась на расстоянии 7000 км как контрвес китайской силе, удерживает фронт в районе Великой Новоселки.

Воздушно-десантные полки, которые ранее располагалась на западе России как «элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности с НАТО», сейчас задействованы в обороне вокруг Бахмута.

Ранее младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи сообщал, что Россия потеряла более 220 тысяч своих солдат и более шести тысяч единиц военной техники с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Глава вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявлял, что российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине, в том числе до 2500 танков.

По данным Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 232 тысячи военных.