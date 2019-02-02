Россия приостанавливает участие в ракетном договоре и начинает создание нового оружия Сегодня, 11:26 143 Цей матеріал також доступний українською EPA Путин приостановил участие в ДРСМД EPA

Президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин поручил остановить попытки переговоров по вопросу ДРСМД, сообщает ТАСС.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Путин также одобрил создание наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности, сообщают РИА-Новости.

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - заявил Путин.

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.