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Россия приостанавливает участие в ракетном договоре и начинает создание нового оружия

Сегодня, 11:26
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EPA

Путин приостановил участие в ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин поручил остановить попытки переговоров по вопросу ДРСМД, сообщает ТАСС

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Путин также одобрил создание наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности, сообщают РИА-Новости

"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - заявил Путин. 

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.

Теги:   Владимир Путин Россия

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