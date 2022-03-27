Россия заявила, что принудительно депортировала из Украины почти полмиллиона человек

27 марта, 21:20
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Россия принудительно депортирует людей с временно захваченных территорий Украины (Фото:Людмила Денисова / Facebook)

Россия принудительно депортирует людей с временно захваченных территорий Украины (Фото:Людмила Денисова / Facebook)

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что российские оккупанты проводят массовую депортацию населения с временно захваченных территорий Украины. Минобороны РФ сообщило о вывозе 439 тысяч мирных жителей.

Об этом Денисова написала в Facebook.

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По ее словам, масштабы принудительного перемещения сравнимы только с депортацией, которую проводил Гитлер во время Второй мировой войны. Россия цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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Омбудсмен напомнила о запрете принудительного переселения или депортации людей с оккупированной территории.

Война России против Украины — последние новости

По ее данным, Минобороны России рапортует, что только из Херсона уже вывезли 90 тысяч украинцев.

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Российский генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководящий российской армией под Мариуполем, заявил, что только за сутки 26 февраля с временно оккупированных территорий вывезли более 19,6 тысячи мирных жителей. Среди них — 3 300 детей.

В целом российский военный заявляет о вывозе 439 420 мирных жителей «из опасных районов Украины», из которых 91 673 — дети, отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась в Международный комитет Красного Креста с призывом принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в Россию украинцев, а также открытии безопасных гуманитарных коридоров.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Украина-Россия депортация Война России против Украины

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