Россия заявила, что принудительно депортировала из Украины почти полмиллиона человек 27 марта, 21:20 Цей матеріал також доступний українською Россия принудительно депортирует людей с временно захваченных территорий Украины (Фото:Людмила Денисова / Facebook)

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что российские оккупанты проводят массовую депортацию населения с временно захваченных территорий Украины. Минобороны РФ сообщило о вывозе 439 тысяч мирных жителей.



Об этом Денисова написала в Facebook.

По ее словам, масштабы принудительного перемещения сравнимы только с депортацией, которую проводил Гитлер во время Второй мировой войны. Россия цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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Омбудсмен напомнила о запрете принудительного переселения или депортации людей с оккупированной территории.

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По ее данным, Минобороны России рапортует, что только из Херсона уже вывезли 90 тысяч украинцев.

Российский генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководящий российской армией под Мариуполем, заявил, что только за сутки 26 февраля с временно оккупированных территорий вывезли более 19,6 тысячи мирных жителей. Среди них — 3 300 детей.

В целом российский военный заявляет о вывозе 439 420 мирных жителей «из опасных районов Украины», из которых 91 673 — дети, отметила Денисова.



Омбудсмен обратилась в Международный комитет Красного Креста с призывом принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в Россию украинцев, а также открытии безопасных гуманитарных коридоров.

