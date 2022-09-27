Угроза ядерного удара РФ. Выполнят ли приказ Путина — мнение российского политаналитика 27 сентября, 17:56 Российская атомная подводная лодка запускает противокорабельную крылатую ракету во время военных учений Умка-2022 в Чукотском море (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону прокомментировал вероятность того, что возможный приказ российского диктатора Владимира Путина о нанесении ядерного удара не выполнят.



Отвечая на вопрос о том, начнется ли ядерная война после фейкового референдума на оккупированных территориях, Соловей сказал, одна из целей псевдореферендумов — «подвести легалистское обоснование под возможность использования ядерного оружия, потому что росийская военная доктрина позволяет использовать это оружие для защиты своей территории», здесь можно сказать, что Россия стоит на почве «буквы закона»".

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Второй целью псевдореферендумов он назвал давление на Запад и на Украину, «с тем, чтобы показать: „послушайте, уступите нам, вы же видите, как мы решительно настроены“».

«И я бы здесь не обольщался следующими рассуждениями: „Ну, Путин этого не сделает, потому что ему это было невыгодно“. 24 февраля ему тоже не было выгодно», — отметил российский политический аналитик.

Он подчеркнул, что российский диктатор сделал много невыгодных для себя вещей.

«Люди, которые так говорят, они не понимают, что у Путина железная логика. Но эта логика основывается на тех предпосылках, которые для нас чужды, и я бы сказал, что это патологическая логика», — заявил Соловей.

Он констатировал, что «Запад совершенно очевидно принял стратегию острие против острия» и несколько раз сообщал об этом российскому руководству.

«Нам остается надеяться на две вещи. Первое — что это будет условно ядерная демонстрация, если она вообще будет, где-то в пустом месте. То есть, это Северный Ледовитый океан, Тихий океан, что-то еще. И второе — что если такой приказ будет отдан, то он, возможно, не будет выполнен. Я подчеркну — возможно, потому что процедура использования тактического ядерного оружия, она технически непростая. Но мне сказали, что обольщаться этим не стоит», — заявил российский политический аналитик.

По словам Соловья, если РФ нанесет ядерный удар по каким-то военным объектам, у Запада есть возможность ответить с помощью конвенциональных средств вооружения, чтобы не спровоцировать эскалацию.

Он предположил, что Россия не будет наносить ядерный удар по мирным городам, потому что «это было бы просто безумием».

«Но представьте себе тот вариант, который сейчас живо обсуждают, в частности, украинские журналисты, что это удар по Черноморскому флоту. Может ли Россия не ответить? Вы понимаете, что если Путин не отвечает, то это конец его власти. Тогда начинается эскалация. Россия обладает преимуществом в тактическом ядерном оружии по сравнению с блоком НАТО и совершенно очевидно уступает по части современных конвенциональных вооружений. Но дальше вот этой стадии я, честно говоря, не решаюсь заглядывать, потому что мы вступаем в полосу антиутопии после того, как все закончится», — сказал российский политический аналитик.

Соловей подчеркнул, что «это не страшилка», а реальная угроза, к которой именно так и относится Запад.

«Он пытается минимизировать риски и вместе с тем понимает, что, если он сейчас отступит, то все, чего он добился, поддерживая Украину, будет потеряно», — объяснил он, назвав ситуацию «экзистенциально тяжелой».

Российский политический аналитик также выразил убеждение, что Запад не отступит в противостоянии с РФ.

«Я знаю, и это знание очень основательно, что, в частности американцы, приняли решение нанести России военное поражение. Об этом знает Путин», — сказал он, сравнив ситуацию с «логикой Карибского кризиса, только удесятиренной».

На фоне угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие в России в срочном порядке решили закупить крупную партию йодида калия.

По данным Коммерсанта, в конце декабря 2020 года и начале марта 2021 в системе были размещены тендеры о закупке препарата приблизительно на аналогичную сумму. Вопрос вызывает лишь срочность выполнения тендера.

Препараты йодида калия позволят защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал на организм человека негативного воздействия.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».