Россия нашла работающую тактику, что повышает риск затяжной войны. Готовы ли к ней союзники Украины? — WSJ 7 июля, 13:57 Сюжет Пророссийские боевики в Лисичанске, 4 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После первых неудач в начале вторжения Россия сменила тактику и недавно захватила последний крупный город в Луганской области — Лисичанск. При этом стратегические цели РФ не изменились, что повышает риск затяжной войны.

Для победы в этой войне Украина будет нуждаться в поддержке Запада, пишет The Wall Street Journal.

«Работающая тактика» России

Неуклонное продвижение России на востоке Украины, опирающееся на превосходящую огневую мощь и большее количество войск, ослабляет украинские вооруженные силы и готовит почву для затяжной войны на истощение, в которой Киеву нужно больше западного оружия и помощь в обучении новых солдат, чтобы переломить ситуацию.

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После первых ошибок Россия нашла работающую тактику. В начале вторжения войска Москвы пытались совершить дерзкие удары вглубь украинской территории. Они преимущественно потерпели неудачу, потеряв при этом элитные подразделения. Сейчас российские силы продвигаются рывками под прикрытием артиллерии.

Россия собирает «очень большую концентрацию артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которой мы не в состоянии справиться. Это дает им преимущество», — заявил The Wall Street Journal секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Украинские силы стремятся замедлить продвижение россииян, истощая их и готовясь к контратаке, когда у них будет больше западного оружия.

Цели Кремля неизменны

За последние несколько дней Украина нанесла несколько ответных ударов с помощью ракетных установок большой дальности, предоставленных США и другими западными союзниками. Но изменение тактики России поднимает для сторонников Украины, которые теперь должны столкнуться с возможностью затянувшегося конфликта, новые вопросы.

На выходных Россия захватила Лисичанск, завершив оккупацию Луганской области, и теперь обстреливает оставшиеся опорные пункты Украины в Донецкой области, расположенной рядом.

Хотя ее непосредственные цели сузились до захвата востока Украины, стратегическая цель РФ — взять Украину под контроль — осталась неизменной.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил во вторник, 5 июля, что Россия стремится демилитаризовать Украину и заставить ее принять нейтральный статус, сообщает российское государственное информационное агентство РИА Новости.

Такие заявления предполагают, что «Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины», — говорится в анализе вашингтонского Института изучения войны, опубликованном 5 июля.

Нужно больше артиллерии от союзников

Успех Москвы на востоке напоминает некоторые из предыдущих войн России. Как и в Чечне в 1990-е годы, Россия компенсирует недостатки своих сухопутных войск массированными обстрелами.

Украина оказывает ожесточенное сопротивление, пытаясь заставить наступающих россиян заплатить высокую цену и сохранять собственные войска, медленно отступая на более удобные для обороны позиции в ожидании поставок тяжелого вооружения с Запада. России понадобилось два месяца, чтобы захватить Северодонецк.

Некоторые западные лидеры говорят, что опасаются, что Украина не сможет победить, несмотря на ее жесткую решимость, поскольку конфликт еще больше подрывает экономику страны, а ее военные сражаются против численно превосходящей их России.

Запад предоставил военную помощь Украине, но Киев говорит, что такой помощи нужно больше, и предупреждает, что потребуется время, чтобы обучить солдат использованию многочисленных новых систем вооружений, поставляемых США и их союзниками.

В докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований, опубликованном на этой неделе, говорится, что Украине нужны артиллерийские системы большой дальности и оборудование для радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять передовым российским системам.

Отмечается, что союзники Украины способны восполнить дефицит. При этом в докладе говорится, что успех использования большого количества различных систем вооружения «не может быть достигнут путем разрозненной доставки большого количества различных комплектов оборудования, каждый из которых требует отдельного обучения, обслуживания и логистики».

По словам Данилова, украинская армия использовала так много вооружений и боеприпасов советских времен, что постепенно ей придется полагаться на вооружения НАТО. Он сказал, что прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем Himars позволило Украине нанести удар точно по российским целям за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости украинских орудий.

Данилов добавил, что девять мобильных Himars и аналогичных ракетных комплексов, предоставленных США и их союзниками, в настоящее время применяются на территории Украины, действуя смертоносно. По его словам, россияне «беззащитны перед ними» и «они очень обеспокоены».

На прошлой неделе в результате удара Himars был разрушен командный пункт в городе Изюм на востоке Украины, а в понедельник, 4 июля, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что Himars использовались для бомбардировки острова Змеиного, небольшого, но важного аванпоста в Черном море, который Россия покинула на прошлой неделе.

Но Данилов сказал, что Украине потребуются еще десятки Himars, чтобы изменить ход боевых действий на востоке страны. А пока, по его словам, Украина должна вести оборонительную войну.

«Совпадает ли наша победа с победой наших партнеров»?

В отчете Королевского объединенного института оборонных исследований отмечается, что нехватка в Украине квалифицированных пехотинцев и операторов бронетехники ограничивает ее возможности для проведения серьезных контрнаступлений. В сообщении говорится, что российская артиллерия также успешно обстреливает украинских военных, поэтому они не могут атаковать.

Данилов заявил, что через четыре месяца после начала вторжения появились и признаки истощения российского арсенала, так как у России больше не хватает сил для того, чтобы атаковать больше, чем на одном фронте.

Москва также все чаще обстреливает украинские территории за линией фронта ракетами советской эпохи с низкой точностью попадания в цель, не заботясь о возможности попадания таких ракет по гражданским целям. На прошлой неделе одна ракета упала в районе Одессы, в результате чего, по словам украинских чиновников, погиб по меньшей мере 21 мирный житель.

Данилов заявил, что ракетная кампания направлена ​​на то, чтобы ослабить поддержку войны среди украинской общественности, подавляющая часть которой до сих пор считает неприемлемым достижение мирного соглашения с Москвой путем отказа от территорий, захваченных российскими силами.

По словам Данилова, высокий уровень поддержки контратаки Украины может вызывать раздражение у некоторых союзников Украины, которые пообещали поддерживать Украину до ее победы, не уточнив, что означает победа.

«Мы хотим в качестве нашей победы возвращения наших территорий и безопасности от нового нападения. Совпадает ли наша победа с победой наших партнеров, которые нам помогают, — большой вопрос», — сказал он.



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