Информационные спецоперации против Украины: политолог назвал две цели России 14 июня, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Трансляция российской пропаганды в подконтрольном оккупантам пункте выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Политолог Петр Олещук в интервью Радио НВ рассказал о целях информационных спецопераций России против Украины.

По его мнению, таких направлений два.

«Понятно, что это ослабление Украины, украинской государственности, украинской армии, в том числе внесение раскола между разными государственными институтами и обществом, между властью и армией, между армией и опять же обществом, между властью и обществом. Это все направлено на ослабление, прежде всего, украинского оборонного потенциала», — описал одно из них Олещук.

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Еще одним направлением вражеской пропаганды политолог назвал утверждение о том, что после поступления в Украину наступательного вооружения оно будет разворовано.

«Второе важное направление, которое также присутствует, это вот буквально с момента, когда начали серьезно обсуждать вопросы поступления в Украину наступательного вооружения, сразу начали вбрасываться тезисы о том, что это вооружение будет разворовано, что его уже кто-то разворовывает, хотя представить себе возможность именно хищения серьезного крупного наступательного вооружения — это практически невозможно. Тем более при соответствующем уровне контроля со стороны западных государств, которые это все и отдают…», — сказал Олещук.

9 июня в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что кремлевская пропаганда распространила фейк о том, что Украина ошибочно получила ядерное оружие в качестве военной помощи от США, а 12 июня — что российские пропагандисты распространили фейк о мобилизации женщин в Украине.

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