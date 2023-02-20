Россия представляет для Швеции явную военную угрозу — разведка

20 февраля, 18:45
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Флаг Швеции (Фото:Unif / Pixabay)

Флаг Швеции (Фото:Unif / Pixabay)

Россия несет угрозу для безопасности Швеции и может увеличить свое военное присутствие неподалеку от страны, заявила глава шведской Службы разведки и обеспечения безопасности Лена Халлин.

Об этом сообщает The Guardian.

«Европейский порядок безопасности, каким мы его знали, прекратил свое существование… и вместе с этим возросли риски для безопасности Швеции», — отметила она.

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По словам Халлин, она ожидает, что Россия усилит свой военный потенциал в непосредственной близости к Швеции после того, как Стокгольм и Хельсинки подадут заявки на вступление в НАТО.

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В то же время она подчеркнула, что сейчас Россия хочет избежать перерастания нынешней напряженности в вооруженный конфликт с НАТО.

«Однако существует значительная неопределенность, в основном связанная с готовностью российского руководства идти на высокий риск», — уточнила Халлин, допустив конфликт со страной-агрессором из-за высокого уровня напряженности.

17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=KIWw9DsNI0s
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Швеция

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