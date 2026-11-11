Россия предложила отдельным странам НАТО пакты о ненападении и «гарантии безопасности» от Москвы

Россия может заключить с отдельными государствами — членами НАТО пакты о ненападении в рамках новой архитектуры безопасности в Европе, обсуждаемой в контексте мирных переговоров по Украине .

Об этом в среду, 11 ноября, заявил российский дипломат Алексей Дробинин, сообщает Reuters.

Дробинин, высокопоставленный представитель МИД РФ, изложил несколько вариантов таких договоренностей на конференции по безопасности в Москве. Первый — это союз коллективной обороны или двусторонние соглашения о взаимной помощи, подобные тем, которые у России заключены с Беларусью и КНДР.

Реклама

Второй — политические договоренности не помогать противникам друг друга в случае агрессии, как у Москвы с Ираном. Третий — двусторонние пакты о ненападении.

Как утверждает российский дипломат, такие соглашения можно было бы заключить, в частности, с отдельными странами НАТО, и те якобы получили бы от России дополнительные индивидуальные гарантии безопасности.

В тот же день Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, назвал новую систему безопасности в Европе центральной темой двухдневных переговоров, но подробностей не привел.

Как отмечает Reuters, часть европейских политиков выступает против любого обсуждения общеевропейской архитектуры безопасности до тех пор, пока не будет достигнут прогресс по Украине, в частности прекращение огня. В то же время в США дали понять, что открыты к такой дискуссии.

Читайте также: Зеленский назвал три условия для диалога с Россией о безопасности Европы

Вопрос об участии Европы в переговорах оставался спорным еще до встречи в Абу-Даби. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Европа будет представлена на переговорах и ее позицию озвучит Франция, тогда как в Кремле настаивали, что встречи пройдут без участия европейцев. В итоге перед трехсторонними переговорами Кушнер и Виткофф провели отдельную встречу с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

По завершении переговоров Кушнер заявил, что США добиваются участия Европы в переговорах об окончании войны и послевоенной безопасности. По его словам, Европа непременно должна присутствовать за столом переговоров, и он надеется, что Путин согласится расширить формат во время предстоящей встречи в Москве.