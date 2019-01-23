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Россия потребовала от Израиля прекратить бомбардировки в Сирии

23 января, 17:40
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ali Hamdy via Twitter

Целью удара ЦАХАЛ стали иранские объекты в Сирии

Министерство иностранных дел России призвало Израиль прекратить "произвольные" бомбардировки по территории Сирии.

"Практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства (в данном случае речь идет о Сирии) должна быть исключена", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние удары израильской армии по территории Сирии.

По ее словам, действия Израиля в регионе нагнетают  "атмосферу вражды".

Напомним, что 20 января Израиль нанес ракетный удар по иранским подразделениям Аль-Кудс по территории Сирии в ответ на ракетный удар со стороны иранских сил.

Ракета "земля-земля", выпущенная с территории Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты, была перехвачена комплексом ПРО Железный купол.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя удар ЦАХАЛ в Сирии, заявил, что Израиль будет препятствовать "иранской агрессии".

Теги:   Война в Сирии Сирия Иран Израиль Мария Захарова МИД России Россия

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