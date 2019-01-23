Россия потребовала от Израиля прекратить бомбардировки в Сирии
Министерство иностранных дел России призвало
Израиль прекратить "произвольные" бомбардировки по территории Сирии.
"Практика произвольного нанесения силовых
ударов по территории суверенного государства (в данном случае речь идет о
Сирии) должна быть исключена", - заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние удары израильской
армии по территории Сирии.
По ее словам, действия Израиля в регионе нагнетают
"атмосферу вражды".
Напомним, что 20 января Израиль нанес ракетный удар по иранским подразделениям
Аль-Кудс по территории Сирии в ответ на ракетный удар со стороны иранских сил.
Ракета "земля-земля", выпущенная с
территории Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты, была перехвачена
комплексом ПРО Железный купол.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,
комментируя удар ЦАХАЛ в Сирии, заявил, что Израиль
будет препятствовать "иранской агрессии".