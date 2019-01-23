Россия потребовала от Израиля прекратить бомбардировки в Сирии 23 января, 17:40 580 Цей матеріал також доступний українською ali Hamdy via Twitter Целью удара ЦАХАЛ стали иранские объекты в Сирии ali Hamdy via Twitter

Министерство иностранных дел России призвало Израиль прекратить "произвольные" бомбардировки по территории Сирии.

"Практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства (в данном случае речь идет о Сирии) должна быть исключена", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние удары израильской армии по территории Сирии.

По ее словам, действия Израиля в регионе нагнетают "атмосферу вражды".

Напомним, что 20 января Израиль нанес ракетный удар по иранским подразделениям Аль-Кудс по территории Сирии в ответ на ракетный удар со стороны иранских сил.

Ракета "земля-земля", выпущенная с территории Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты, была перехвачена комплексом ПРО Железный купол.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя удар ЦАХАЛ в Сирии, заявил, что Израиль будет препятствовать "иранской агрессии".