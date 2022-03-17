Пойдет старое оружие. РФ потратила гораздо больше авиационного оружия, чем планировала — британская разведка 17 марта, 03:24 Цей матеріал також доступний українською Россия прибегнет к использованию более старого оружия (Фото:facebook.com/kpszsu/)

Учитывая задержки в достижении поставленных целей и неспособность контролировать Украину в воздушном пространстве, Россия, вероятно, потратила гораздо большее авиационное вооружение, чем планировалось.

Об этом сообщает британская разведка.



Следовательно, вероятно, Россия прибегнет к использованию более старого, менее точного оружия, которое менее эффективно в прицельности, что с большей вероятностью приведут к жертвам среди мирного населения.

Разведка, со ссылкой на отчеты ООН указывает, что в результате российского вторжения в Украине уже есть 1900 жертв среди гражданского населения, в том числе 726 погибших.

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