Пойдет старое оружие. РФ потратила гораздо больше авиационного оружия, чем планировала — британская разведка

17 марта, 03:24
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Россия прибегнет к использованию более старого оружия (Фото:facebook.com/kpszsu/)

Россия прибегнет к использованию более старого оружия (Фото:facebook.com/kpszsu/)

Учитывая задержки в достижении поставленных целей и неспособность контролировать Украину в воздушном пространстве, Россия, вероятно, потратила гораздо большее авиационное вооружение, чем планировалось.

Об этом сообщает британская разведка.

Следовательно, вероятно, Россия прибегнет к использованию более старого, менее точного оружия, которое менее эффективно в прицельности, что с большей вероятностью приведут к жертвам среди мирного населения.

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Разведка, со ссылкой на отчеты ООН указывает, что в результате российского вторжения в Украине уже есть 1900 жертв среди гражданского населения, в том числе 726 погибших.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Великобритания Разведка Война России против Украины

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