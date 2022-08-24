Потери России в Украине превысили 80 тысяч человек — глава Минобороны Британии

24 августа, 14:00
Потери РФ в Украине составляют около 80 тысяч человек (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Потери РФ в Украине составляют около 80 тысяч человек (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Министр обороны Великобритании заявил, что за шесть месяцев войны против Украины Россия потеряла более 80 тысяч своих военных. Это число включает в себя погибших, раненых и дезертиров.

По словам британского министра, сегодня, что Россия находится в «очень хрупком» положении, сообщает The Guardian.

Он отметил, что продвижение армии РФ «можно измерять в метрах за неделю, а не в милях».

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«Мы в значительной степени понимаем, мы принимаем своего рода наблюдение за российскими потерями — если вы объедините смерти, ранения, дезертирство — более 80 тысяч военнослужащих… по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десятилетие в Афганистане», — сказал Уоллес.

Он добавил, что Украина способна вернуть все захваченные территории.

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По оценкам украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 45 700 своих военных.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Великобритания Российские военные Война России против Украины Бен Уоллес

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