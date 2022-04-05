«РФ забрасывает трупами позиции Украины». Россиян из окрестностей Киева направят в степи Донбасса. Планы врага анализирует военный эксперт 5 апреля, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Местная жительница в Мариуполе. 4 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Продолжается 41-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Ситуацию на фронтах по состоянию на данный момент и планы оккупантов в эфире Радио НВ проанализировал военный эксперт Сергей Грабский.

— Военное командование оккупантов потеряло всякую надежду на продвижение в сторону Киева. Сейчас они будут перегруппироваться и сложнее всего станет на востоке?

— Вы абсолютно правы. Тактика путинской армии остается неизменной: массированные продвижение механизированных бронетанковых колонн, захват узлов коммуникаций и закрепление на позициях. Этого невозможно было достичь на северных направлениях, потому что это ограниченная зона для маневра; это и леса, которые вскоре покроются зеленью, что привело бы к тотальному уничтожению всех оказавшихся там войск РФ. Поэтому они произвели отвод [войск] под нашим давлением, сейчас перегруппировываются на более целесообразных, как им кажется, направлениях — на открытых просторах степей Донбасса. И готовятся к наступлению.

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— Там очень большое количество промышленной агломерации, зданий, расстояния между населенными пунктами небольшие. Это позволит нашим защитникам лучше закрепиться?

— Так и есть. В зоне плотной городской застройки противник не продвинулся ни на метр. Зато, используя более открытые просторы к югу от Волновахи, они имели возможность маневрировать, поэтому там противник совершил прорыв в нашу сторону. Сейчас они пытаются обойти наши войска через Великую Новоселку и наступать на север. Ситуация достаточно сложная, но замысел противника очевиден. И мы принимаем все возможные меры для того, чтобы этот замысел не осуществился.

— Генеральный Штаб неоднократно сообщал о крайне низком морально-психологическом духе армии РФ, о частых отказах вступать в бой, о массовых заявлениях для расторжения контракта и выезда на территорию России. И тем, кого разорвали наши защитники и защитницы под Киевом, чтобы перейти на Донбасс, понадобится больше времени, чем, например, нашим частям из-под Киева или Чернигова. Этот фактор давайте проанализируем.

— Фактор низкого морального состояния можно принимать во внимание, но я, как военный, к нему отношусь немного по-другому. Мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело. Изучая историю, военное искусство мы знаем, как в таких случаях действовала Россия. Всегда она просто бросала это пушечное мясо, забрасывая трупами своих солдат позиции противника, пытаясь просто продавить такими большими массами войск. И сегодня они пытаются сделать то же самое.

Меня не оставляет убеждение, что вырвавшиеся из-под Киева войска [руководство РФ] может бросить в первой линии, чтобы они искупили свою вину за то, что не взяли [столицу]. А за ними могут стоять заградительные отряды как обычная практика российского агрессора во всех войнах.

Если мы говорим о ресурсах, то давайте не забывать, что в России очень высокий процент зомбированного населения, поэтому они могут себе позволить собрать достаточное количество пушечного мяса. Поэтому я бы считался с реальным количеством войск, которое может быть брошено против нас, и все расчеты строил бы, исходя из этого положения.

— Начали открывать персональные данные тех оккупантов, которые мародерили, например, в пригороде Киева. Этим людям уже начинают звонить и писать сообщения, родственников информируют о совершенных преступлениях. Это может влиять на уменьшение количества желающих? Или наоборот: помародерить — это для них военный подвиг?

— Помародерить — это военный подвиг для них. И второе: внимательно прослушивая разговоры между оккупантами и их семьями, я ни в одном из этих разговоров не услышал сожаления по поводу того, что делают оккупанты. То есть они сегодня имеют поддержку своих семей.

Мы проводим психологическую операцию, дозваниваемся до них, но не можем достучаться до их сердец и мозгов. Они еще не готовы принимать боль, не готовы отвечать за эту боль.

— Институт изучения войны пишет, что они ошиблись в прогнозах падения украинской крепости Мариуполя. Там продолжаются бои. Насколько то, что украинские защитники крепко держатся там, не дают врагу продвинуться, сковывает ресурсы России?

— Подвиг Мариуполя будет описан во многих книгах, и он однозначно войдет в историю военного искусства. Это беспрецедентный случай, когда войска в полном окружении продолжают отчаянное сопротивление, оттягивая на себя большое количество [войск] противника.

Именно такая отчаянная борьба наших героев Мариуполя спасла Одессу, Николаев от дальнейшего захвата. Они спасли и Донбасс в частности, потому что противник вынужден держать серьезные силы у Мариуполя. Городские бои, которые всегда наиболее изнурительные. Оттягивая на себя силы противника, наши ребята позволяют нам перегруппироваться, подтянуть наши резервы.

Противник делает все, чтобы дойти до центра города, чтобы разорвать нашу оборону. Даже слова сложно подобрать, чтобы описать подвиг наших ребят там. Мы должны только молиться за них. И держаться ребятам, только держаться.

— На южном направлении — Херсонщина, Николаевщина, юг Запорожской области — тоже тяжело. Насколько там ситуация шаткая?

— Там ситуация сейчас находится на пике.

Если наши войска приблизятся вплотную к Херсону и примут под огневой контроль переправы через Днепр, группировку российских войск, которая только в этом городе прорвалась на правый берег Днепра, можно было бы считать обреченной. Сейчас там тоже ведутся ожесточенные бои, наши войска пытаются оттеснить противника, расчленить, уничтожить его. Если удастся, то это будет колоссальное поражение российской армии. Это обезопасит все правобережье от дальнейшего продвижения противника, ведь восстановить эти потери он уже не сможет.

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