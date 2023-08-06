Россия потеряла на войне против Украины как минимум половину своих десантников — британская разведка 6 августа, 11:00 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россия потеряла на войне против Украины как минимум половину своих десантников, сообщила британская разведка в воскресенье, 6 августа.

Британское ведомство сообщило в Twitter, что ежегодное празднование Дня ВДВ России 2 августа «было омрачено явно несанкционированным раскрытием масштабов потерь, понесенных элитными войсками в Украине».

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В своем обращении к этой дате главнокомандующий ВДВ РФ Михаил Теплинский заявил, что 8500 десантников были ранены, но потом вернулись в строй или вообще отказались покидать передовую.

«Однако экстраполяция данных Теплинского позволяет утверждать, что из 30 тысяч десантников, переброшенных в Украину в 2022 году, погибло или было ранено не менее 50%», — говорится в сообщении разведки.

Видеоролик был быстро удален с официальных каналов минобороны РФ.

Теплинский не стал комментировать, сколько военных погибли или получили очень тяжелые ранения.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 250 тысяч своих солдат — из них 590 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.