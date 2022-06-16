«Это огромное число». В войне против Украины Россия потеряла 20−30% своей бронетехники — генерал США 16 июня, 07:10 Цей матеріал також доступний українською Генерал Милли назвал «огромным» число потерянной Россией бронетехники (Фото:REUTERS/Edgar Su)

C начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 20−30% бронетехники, которая была у нее в распоряжении.



Такие данные озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, сообщает Русская служба Би-би-си.

«Это значительные потери, это огромное число», — сказал Милли.

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Он отметил, что украинцы столкнулись с численным и огневым преимуществом со стороны противника, но «победу в войне обеспечивают не цифры, а их правильное применение».

Россияне прибегают к массовым обстрелам, при этом «не обязательно каждый раз добиваясь какого-то результата в военном плане», добавил генерал.



По его словам, украинцы, в свою очередь, «значительно лучшее обращаются с артиллерией» и «очень эффективно проводят маневры и ведут боевые действия».



Он согласился с данной на днях президентом Зеленским оценкой ежедневных потерь личного состава украинской армии: около 100 бойцов убитыми и 100−300 ранеными.



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