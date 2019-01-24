Россия потеряла $173 миллиарда из-за международных санкций - внешняя разведка Вчера, 16:49 3193 Цей матеріал також доступний українською EPA Владимир Путин EPA

Глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок заявил, что Россия потеряла $173 миллиарда из-за международных санкций.

Об этом Божок заявил в интервью агентству Укринформ.

"За последние четыре года международные санкции, которые Путин называет "смехотворными ", лишили российский бюджет 173 миллиарда долларов. Не знаю, насколько "смехотворна" эта сумма для Путина, но, убежден, что для рядового россиянина это огромные деньги", - сказал руководитель СВР .

Божок добавил, что это внутренние подсчеты российского правительства по состоянию на конец 2018 года, которые Кабмин РФ не афиширует.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. В 2017 году США расширили санции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил санкции за отравление екс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Также готовится второй пакет санкций, который предполагает запрет на сделки с активами крупнейших госбанков РФ в США, запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами, запрет им проводить операции с американским долларом, ограничение авиаперелетов российских компаний в США и т.д. Второй этап санкций пока не введен в действие.