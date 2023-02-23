«Навальный признал: Крым — это бутерброд». Что должно произойти, чтобы Россия была безопасной после поражения в войне — интервью с Ильей Пономаревым 23 февраля, 09:12 Эксклюзив NV Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (Фото:Вот Так)

Ров с крокодилами на границе с агрессором не сделает Россию безопасной для Украины, убежден бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Он говорит, что на Западе рассматривают несколько сценариев того, что будет с РФ после поражения в войне. В то же время российский оппозиционер считает, что Украина совершает ошибку, когда дистанцируется от этого процесса.

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При каких условиях Россия перестанет быть агрессором и почему ее отношения с Западом — худшие за последние 50 лет, Пономарев рассказал в интервью Radio NV.

— Речь Путина была длинной и скучной. Это заметно даже по тому, как выступление слушали люди в зале. Что важного он сказал или не сказал?

— Эта речь имела две главные задачи. Прежде всего, донести до россиян, что победа возможна и что она будет достигнута в тот или иной момент. Я считаю, что с этой задачей Путин не справился, потому что это действительно было слишком скучно, люди спали. И даже если мы посмотрим на упоминание этой речи в различных средствах массовой информации, то увидим, что резонанс очень небольшой.

С другой стороны, было также ясно, что она будет направлена на Запад, что будет определенный месседж. Было много мнений и споров, что это будет: приглашение к миру или наоборот — эскалация. Я с самого начала говорил, что это будут определенные угрозы, и был прав. Он говорил о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Это последнее соглашение, которое еще осталось с Западом в части контроля над вооружением. Сейчас просто ничего не существует. Мировая ситуация усугубилась даже по сравнению с ситуацией времен Холодной войны. С 1972 года то или иное соглашение существовало, а сейчас нет никакого. Вот ситуация, в которой мы сейчас оказались.

Но я считаю, что речь Путина была услышана на Западе.

То, что говорил Байден в Польше, — это была уверенная речь, что «мы больше не будем пытаться договориться, вести переговоры, мы будем просто побеждать».

— Мне показалось, что тезис Путина о выходе из соглашения о нераспространении стратегических вооружений похож на то, что сделал Советский Союз, когда напал на Финляндию. Тогда было сообщение: если Лига наций что-то будет осуждать, то Советский Союз туда не явится. Вам не похоже?