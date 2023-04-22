Православный Иран. Какое будущее неизбежно получит Россия из-за войны, санкций и агрессивно настроенного общества — экспертиза NV 22 апреля, 09:15 NV Премиум Страна-беда. Перспектива России — медленный упадок и деградация (Фото:NV)

В будущем РФ избавится от имперских амбиций, ее ждет частичная изоляция, внутренние конфликты, сжатие экономики и депопуляция.

Страна, которая неумолимо сползает в экономическую и демографическую яму, уверенно движется к международной изоляции, зависимости от Китая и Индии, гражданским конфликтам и военной диктатуре. Такой современную Россию видят многие западные аналитики. И в ближайшие годы все перечисленные тенденции только усилятся.

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Десятки оттенков серого, которыми эксперты описывают безрадостное будущее страны, попавшей в руки Владимира Путина в 2000 году и до сих пор от него не избавившаяся, предполагают некоторые варианты — от жесткой посадки до настоящего краха нынешнего режима и возникновения революционной ситуации, зависящие от итогов и сроков завершения полномасштабного вторжения в Украину. Но позитивного сценария для РФ не видит никто, кроме самого кремлевского диктатора и его ближайшего окружения в лице, например, экс-президента Дмитрия Медведева.

Уже и среди российских элит в «светлое будущее» мало кто верит, свидетельством чего стал недавно обнародованный частный телефонный разговор между миллиардером Фархадом Ахмедовым и музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, однофамильцем спонсора ЧВК Вагнера. Оба считают, что Путин «профукал» Россию и прогнозируют, что в ближайшее время за власть над страной начнутся «битвы опричников».

NV с помощью украинских, международных и оппозиционных российских экспертов попытался составить собственное представление о том, во что превращается и в конце концов превратится государство-агрессор.

Собеседниками редакции в этой работе стали: Аббас Галлямов, эмигрировавший в Израиль экс-спичрайтер Путина; Леонид Гозман, оппозиционный политик из РФ; Вадим Денисенко, директор украинского Института будущего; политолог Федор Крашенинников, выехавший из РФ в Литву; экономист Максим Миронов, который живет в Аргентине; Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы; Максим Резник, экс-депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, который сейчас проживает в Литве; Сергей Смирнов, редактор базирующегося в Литве российского оппозиционного сайта Медиазона; Андреас Умланд, немецкий политолог; Сергей Фурса, украинский инвестиционный банкир; Мелинда Харринг, старшая научная сотрудница Евразийского центра Атлантического совета. Кроме того, редакция учла мнение Дайаны Фрэнсис, старшей научной сотрудницы Atlantic Council, авторские колонки которой регулярно выходят на сайте NV, а также аналитику американского агентства Bloomberg — мирового лидера деловой и финансовой информации.

Политика и общество

Победа в войне с Украиной или замораживание конфликта с аннексией части украинских территорий сделают из РФ страну, одержимую манией дальнейших завоеваний. Но, по мнению большинства мировых аналитиков, вероятность такого результата маловероятно. Сохранение нынешних тенденций ведет Кремль к поражению, которое может наступить еще даже до формального освобождения ВСУ всего Донбасса и Крыма. Однако, как подчеркивают эксперты, в любом случае речь вряд ли пойдет о полной капитуляции России и ее превращении в Германию образца 1918 года, что предусматривает различные ограничения и выплаты огромных репараций. Скорее всего, война остановится на границах обладающей ядерным оружием страны. И все ее дальнейшее будущее будет зависеть от внутренних процессов, которые повлечет за собой сложившаяся на тот момент ситуация.