В США предупреждают, что Россия попытается ударить по маршрутам поставок оружия в Украине

20 апреля, 09:31
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РФ может ударить по маршрутам поставок оружия в Украине (Фото:defense.gov)

РФ может ударить по маршрутам поставок оружия в Украине (Фото:defense.gov)

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В США считают, что Россия попытается атаковать маршруты поставок западного оружия в Украине.

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Представители Пентагона убеждены, что РФ хочет замедлить поставки оружия Украине, сообщает CNN.

По словам чиновников, Россия нечасто атаковала движущиеся цели, такие как колонны или железнодорожные перевозки.

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Однако они могут попытаться разрушить мосты, дороги и железнодорожные пути, по которым в страну доставлялось оружие и боеприпасы.

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При этом чиновники убеждены, что даже если России удастся нанести удар по этим маршрутам, полностью поставки оружия остановить не удастся.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Оружие Война России против Украины

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