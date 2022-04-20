В США предупреждают, что Россия попытается ударить по маршрутам поставок оружия в Украине 20 апреля, 09:31 Цей матеріал також доступний українською РФ может ударить по маршрутам поставок оружия в Украине (Фото:defense.gov)

В США считают, что Россия попытается атаковать маршруты поставок западного оружия в Украине.

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Представители Пентагона убеждены, что РФ хочет замедлить поставки оружия Украине, сообщает CNN.

По словам чиновников, Россия нечасто атаковала движущиеся цели, такие как колонны или железнодорожные перевозки.

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Однако они могут попытаться разрушить мосты, дороги и железнодорожные пути, по которым в страну доставлялось оружие и боеприпасы.

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При этом чиновники убеждены, что даже если России удастся нанести удар по этим маршрутам, полностью поставки оружия остановить не удастся.

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