Россия попытается раздуть для Украины угрозу от военных учений Беларуси — Минобороны Британии 5 мая, 09:18 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны Британии предполагают, что Россия попытается раздуть для Украины угрозу от военных учений Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что сухопутные войска Беларуси выходят из гарнизонов в поле. Однако «это соответствует сезонной норме», поскольку кульминация зимнего цикла учений наступает в мае.

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По данным британского оборонного ведомства, существует высокая вероятность, что Россия попытается раздуть угрозу, создаваемую для Украины этими учениями, для того, чтобы сковать украинские силы на севере и помешать их переброске на Донбасс.

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«Отклонений от обычной для учений активности, способных представлять угрозу для союзников и партнеров, в настоящее время не ожидается», — подчеркнули в Минобороны Британии.

Накануне Минобороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил.



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