Россия попытается раздуть для Украины угрозу от военных учений Беларуси — Минобороны Британии

5 мая, 09:18
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В Минобороны Британии предполагают, что Россия попытается раздуть для Украины угрозу от военных учений Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

В Минобороны Британии предполагают, что Россия попытается раздуть для Украины угрозу от военных учений Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что сухопутные войска Беларуси выходят из гарнизонов в поле. Однако «это соответствует сезонной норме», поскольку кульминация зимнего цикла учений наступает в мае.

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По данным британского оборонного ведомства, существует высокая вероятность, что Россия попытается раздуть угрозу, создаваемую для Украины этими учениями, для того, чтобы сковать украинские силы на севере и помешать их переброске на Донбасс.

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«Отклонений от обычной для учений активности, способных представлять угрозу для союзников и партнеров, в настоящее время не ожидается», — подчеркнули в Минобороны Британии.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1522082810718302210

Накануне Минобороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил.

https://www.youtube.com/embed/NKurNYIJ9r0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Великобритания Беларусь Украина Война России против Украины

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