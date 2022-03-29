Россия начнет кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении Финляндии в НАТО — финская полиция 29 марта, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Бронемашины и танки шведской армии участвуют в военных учениях под названием Холодный ответ 2022 (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В ближайшие месяцы Россия развернет кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении Финляндии в НАТО, сообщила финская служба безопасности Supo, пишет The Guardian.

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В обновленной оценке ведомства говорится, что «широкое влияние и незаконные разведывательные операции» со стороны России являются одними из главных угроз национальной безопасности Финляндии.

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«Финское общество в целом должно быть готово к различным мерам со стороны России, стремящейся повлиять на выработку политики в Финляндии по вопросу о НАТО», — сказал директор Supo Антти Пелттари.

На фоне российского вторжения в Украину РФ заявила, что если Швецию и Финляндию примут в НАТО, это «повлечет за собой ответные шаги» со стороны России".

