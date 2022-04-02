«Афганизации» и изнурительной для РФ войны не будет, враг попытается наглухо окопаться на востоке и юге — Подоляк

2 апреля, 11:15
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Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

«Афганизации» и длительной, изнурительной для России войны в Украине, как кто-то ожидает, не будет, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

«РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше», — подчеркнул он.

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Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска не добились успеха в захвате Киева, поэтому вынуждены отказаться от своих планов. В Белом доме предупреждают: это передислокация.

В то же время эксперты предостерегают, что РФ может направить главные усилия на Донбасс. В Пентагоне говорят, что туда Россия уже перекинула 1000 «вагнеровцев», имеющих опыт боевых действий в этом регионе.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Россия Переговоры Тяжелое вооружение Михаил Подоляк Война России против Украины

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