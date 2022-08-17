Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

17 августа, 22:40
Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия требует от американской стороны обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Антонов обвинил США в том, что американская сторона якобы постоянно создает сложности с рабочими поездками для РФ.

«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — заявил он.

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Российский диктатор Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая пройдет в сентябре 2022 года. Также не предполагается его выступление по видеосвязи.

Последние годы в Нью-Йорк летал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В 2009 году на Генассамблее выступал тогдашний российский президент Дмитрий Медведев. Путин же в последний раз присутствовал на открытии сессии Генассамблеи десять лет назад, когда ООН исполнилось 60 лет. До этого он выступал там дважды — в 2003 году и на «саммите тысячелетия» в 2000-м.

26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш встречался с Путиным в Москве. Российский диктатор во время встречи якобы согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе.

Редактор: Евгений Василенко

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