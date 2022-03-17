Жители опасаются вторжения. Посольство России в Молдове просит присылать им примеры «дискриминации» в стране

17 марта, 14:30
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Посольство РФ в Молдове просит присылать им примеры «дискриминации» (Фото:Посольство России в Республике Молдова)

Посольство РФ в Молдове просит присылать им примеры «дискриминации» (Фото:Посольство России в Республике Молдова)

Жители Молдовы опасаются, что страна может стать следующей целью России, так как посольство РФ просит молдаван присылать примеры «дискриминации» или «актов насилия».

Об этом сообщает Sky News.

Поскольку вторжение в Украину грозит иметь последствия для остальных соседей, некоторые опасаются, что Молдова может оказаться следующей в списке ударов России.

https://www.facebook.com/rusembmoldova/posts/5064324830292452
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Журналист Майкл Берд заявил, что местные жители «опасаются, что это может быть использовано в качестве доказательства для [России], чтобы развернуть силы для «защиты» русских, находящихся «под угрозой».

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3 марта Молдова подала заявку о вступлении в Европейский Союз. Заявка была подписана президентом страны Майей Санду, которая выступила перед прессой вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей и председателем парламента Игорем Гросу.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Молдова Оккупант Война России против Украины

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