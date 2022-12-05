Россия просит Израиль не задерживать переброску вооружения из Сирии в Украину — СМИ 5 декабря, 08:54 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Россия обратилась в Израиль с просьбой не вмешиваться и не препятствовать передаче ее «оборонительного оборудования» из Сирии в Украину. Израильские и российские официальные лица вели переговоры на этот счет в последние дни.

Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на слова израильского чиновника в эфире ТРК Kan-11.

Как отмечается, хотя Израиль и Россия «уже давно координируют свои действия в сирийском воздушном пространстве во избежание каких-либо столкновений, отношения стали напряженными после вторжения России в Украину в начале этого года».

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Также сообщается, что «Израиль нанес сотни ударов по Сирии с целью помешать Ирану создать там военный плацдарм и прекратить поставки современного оружия ливанской террористической группировке Хезболла, являющейся марионеткой Ирана».

В то же время Россия предоставила тысячи военных и военную технику своему союзнику Сирии, поскольку режим борется за подавление гражданской войны.

В октябре СМИ сообщили, что Россия сокращает свои силы в Сирии на фоне ограничений в поставках во время ее продолжающейся войны в Украину, включая отмену поставок Дамаска системы противовоздушной обороны С-300, которая являлась основной угрозой для операций ВВС Израиля в стране.

Оказывая гуманитарную помощь, Израиль придерживается строгой политики неоказания военной помощи Украине после вторжения российских войск 24 февраля, включая системы, которые могут помочь перехватить российские ракетные атаки и атаки беспилотников.

Одной из главных причин такой политики является стратегическая потребность Израиля сохранить свободу операций в Сирии.

Однако в последнее время Иерусалим, похоже, стал более привержен идее поставки оборонного оборудования, поскольку Иран поставляет Кремлю ударные беспилотники.

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