Российская ракета попала в турецкое судно в Херсоне

26 января, 04:16
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Пожар на судне (Фото:twitter.com/UKR_token)

Пожар на судне (Фото:twitter.com/UKR_token)

В ходе российской атаки на Херсон вечером во вторник, 24 января, возник пожар на судне Тузла под турецким флагом. очевидцы также сообщали о сильном взрыве после попадания в корабль.

Об этом Reuters со ссылкой на компанию по безопасности судоходства Ambrey.

В результате обстрелов Херсона пожар вспыхнул в руле судна. Экипажа не было на борту.

По данным Reuters, в судно попала российская ракета.

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Тузла была одним из кораблей, застрявших в украинских портах после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Источник Reuters в отрасли сообщил, что в украинских портах, в частности в Херсоне, заблокированы двенадцать турецких судов, не подпадающих под действие «зернового соглашения».

«Вчера вечером произошло нападение, вероятнее всего, на порт, и, похоже, взрывной заряд попал в судно. Турецкие суда в Херсоне укомплектованы минимальным экипажем, поэтому нет никаких травм или жертв», - сказал источник на условиях анонимности.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Турция Херсон Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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