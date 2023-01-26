Российская ракета попала в турецкое судно в Херсоне 26 января, 04:16 Пожар на судне (Фото:twitter.com/UKR_token)

В ходе российской атаки на Херсон вечером во вторник, 24 января, возник пожар на судне Тузла под турецким флагом. очевидцы также сообщали о сильном взрыве после попадания в корабль.

Об этом Reuters со ссылкой на компанию по безопасности судоходства Ambrey.



В результате обстрелов Херсона пожар вспыхнул в руле судна. Экипажа не было на борту.

По данным Reuters, в судно попала российская ракета.

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Тузла была одним из кораблей, застрявших в украинских портах после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Источник Reuters в отрасли сообщил, что в украинских портах, в частности в Херсоне, заблокированы двенадцать турецких судов, не подпадающих под действие «зернового соглашения».

«Вчера вечером произошло нападение, вероятнее всего, на порт, и, похоже, взрывной заряд попал в судно. Турецкие суда в Херсоне укомплектованы минимальным экипажем, поэтому нет никаких травм или жертв», - сказал источник на условиях анонимности.