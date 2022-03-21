Разрушения и убийства в Мариуполе — военное преступление, ЕС обсудит новые санкции против РФ — Боррель

21 марта, 12:15
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Жозеп Боррель призвал осудить военные преступления РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

Жозеп Боррель призвал осудить военные преступления РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

Разрушение русскими войсками украинского Мариуполя является масштабным военным преступлением, заявил верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Россия действительно совершает много военных преступлений. Это именно то слово, мы его должны сказать. Происходящее в Мариуполе это масштабное военное преступление. Разрушают все, бомбят, убивают всех, без избирательности. Это ужасно, мы должны осудить это самым жестким образом», — приводит слова Борреля DW.

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По словам главы европейской дипломатии, министры иностранных дел стран ЕС будут обсуждать новые санкции, которые Запад мог бы ввести в отношении России.

«Прежде всего, что касается энергетики», — добавил Боррель.

Десятки тысяч жителей города Мариуполь уже несколько недель отрезаны от тепло- и водоснабжения и вынуждены укрываться в подвалах и бомбоубежищах от бомбардировок жилых районов войсками РФ.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Евросоюз Мариуполь Санкции против России Жозеп Боррель Война России против Украины

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