Белый дом официально подтвердил получение Россией иранских дронов

31 августа, 00:33
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Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила распространяемую в СМИ информацию о получении Россией от Ирана боевых беспилотных летательных аппаратов.

Об этом она заявила на брифинге во вторник, 30 августа.

«По нашим данным, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки», — сказала она.

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Представительница Белого дома не успела прокомментировать, готовится ли Россия применить иранские беспилотники в Украине, о чем ранее сообщали СМИ.

Накануне CNN сообщило, что РФ закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов.

Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран планирует в ускоренном порядке передать России до нескольких сот беспилотников, в том числе способных нести вооружение. По данным Вашингтона, российская делегация в июле по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в Иране и осматривала боевые беспилотники.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ . В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решения передать беспилотники стране-агрессору .

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Россия Иран Белый дом Беспилотник Война в Украине Дроны Война России против Украины

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