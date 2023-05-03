Россия получает западные технологии для войны против Украины через контрабандную сеть закупок ФСБ — FT 3 мая, 10:16 Россия получает западные технологии для войны против Украины через контрабандную сеть закупок ФСБ (Фото:Reuters)

Россия использует шпионскую сеть ФСБ, чтобы закупать товары для полномасштабной войны против Украины. Несмотря на санкции, она продолжает это делать через компании в странах Евросоюза, говорится в расследовании Financial Times.



Речь идет о сети Серния, которую создали для закупок товаров, поддерживающих военно-промышленный комплекс страны-агрессора: от микрочипов до боеприпасов, пишет издание. Их удается купить несмотря на санкции.

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Министерство юстиции США обвинило ее в работе с "чрезвычайно чувствительными и засекреченными закупками" от имени российской ФСБ. Среди клиентов – Минобороны РФ, Служба внешней разведки, Ростех, Росатом. Как пишет FT, некоторые из контрабандных операций включали технологии, которые, по мнению США, можно использовать для разработки гиперзвукового оружия.

В эту сеть входят несколько компаний, в частности ТрейдТулс и Робин Трейд. Обе имеют одинаковый адрес регистрации в Москве и принадлежат россиянину Александру Зибирову. Неназванный западный чиновник подтвердил FT, что его считают подозреваемым из-за связей с ФСБ.

Журналисты выяснили, что сначала развязанной Россией полномасштабной войны ТрейдТулс закупила материалов на $900 тысяч, в том числе микрочипы и товары для промышленного производства. В основном это были страны ЕС. В то время как Робин Трейд до апреля 2022-го завезла в РФ товаров на сумму $12,2 миллиона, прежде чем ее доходы упали на 90% после санкций.

На фоне ограничений против других российских компаний ТрейдТулс начала импортировать станки у фирмы из Германии. Данные таможни показывают, что к концу 2022 года она ввезла в Россию 22 тонны оборудования на $554 тысяч.

Еще ТрейдТулс приобрела микросхемы в Сингапуре на $253 тысячи, изготовленные американскими и немецкими компаниями, прекратившими экспорт в РФ, пишет FT, а также укрепленные щелочные и отрезные диски на $3700 в Финляндии. Газета подчеркивает: нет никаких доказательств, что европейские компании знали, что имеют дело с компанией, связанной с российской разведкой.

Центр новой американской безопасности в прошлом году опубликовал отчет, в котором говорится, что Россия прибегает к «серому импорту через черный рынок" или через сеть компаний, которые не раскрывают конечного потребителя. Такие действия сравнивают с контрабандными программами Северной Кореи и Ирана.

В декабре 2022-го Минюст предъявил обвинения пяти гражданам РФ, связанным с Сернией, в сговоре с целью закупки технологий военного назначения и двойного использования для российских оборонных компаний.