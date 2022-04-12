Россия использует в войне против Украины контрабандное оружие из Ирака — The Guardian 12 апреля, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Иранский зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 (Фото:Кадр видео Rumoaohepta7/YouTube)

Для войны против Украины Россия получает вооружение из Ирака с помощью иранских сетей контрабанды, сообщает The Guardian.



Война России против Украины — главные события 12 апреля

По информации источников издания, из Ирака в РФ были отправлены РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки.

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Также Москве был подарен ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский ЗРК С-300. Комплекс С-300 также вернули России.

26 марта шиитское формирование Хашд аль-Шааби отправило в Иран РПГ и противотанковые ракеты, а 1 марта — разобранные на части две РСЗО Astros II бразильской разработки.

Кроме того, три грузовых судна — два под российским флагом и одно под иранским — пересекли Каспийское море из иранского порта Бендер-Энзели в Астрахань.

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Использование преступного мира, занимающегося незаконным оборотом оружия, будет означать резкий сдвиг в российской стратегии, ведь Москва вынуждена все больше опираться на Иран в условиях санкций, пишет издание.



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