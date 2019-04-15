Россия полностью приостановила сотрудничество с НАТО - МИД 15 апреля, 17:25 278 Цей матеріал також доступний українською Clker-Free-Vector-Images/pixabay.com В РФ считают, что НАТО зашло слишком далеко Clker-Free-Vector-Images/pixabay.com

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что между Россией и НАТО было полностью остановлено сотрудничество по гражданским и военным направлениям по инициативе Альянса.

Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Грушко, “НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией”.

Грушко отметил, что у России и НАТО есть разногласия по ряду принципиальных вопросов, среди которых - нарушение международного права, продвижение сил альянса к границам РФ, развитие военной инфраструктуры на территориях стран-союзниц.

"НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где благоразумие возьмет верх", - сказал он.

