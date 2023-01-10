«Россия — уже полностью отступающая армия». Политолог назвал самый большой страх Путина 10 января, 16:28 Руины на месте ПТУ в Макеевке, где погибли сотни мобилизованных россиян (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио NV назвал самый большой страх российского диктатора Владимира Путина.

«Россия потеряла динамику. Россия уже полностью отступающая армия по всей территории Украины. Самая большая угроза — мы сейчас очень легко можем стрелять по территории России. Понятно, что мы это не подтверждаем, и это прекрасно. Но у России нет гарантий, что Украина не пойдет на Россию. И вот это для Путина самый большой страх», — сказал Давыдюк в эфире Радио NV.

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Он отметил, что население России уже поняло, что Путин нарушил внутренний общественный договор, приведя войну на их территорию и втянув россиян в эту войну, «хотя обещал только по телевизору».

«И эта внутренняя обида и ненависть начала существовать в 2023 году. До этого мы этого не чувствовали, не видели, даже социологии на это не было. А сейчас о Макеевке уже, о Краматорске, о фейках жалуются», — напомнил политолог.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где находились мобилизованные ВС РФ, был нанесен в новогоднюю ночь, непосредственно во время выступления главы кремлевского режима Владимира Путина.

По имеющимся данным, из-за детонации хранившихся там боеприпасов количество ликвидированных захватчиков исчисляется сотнями, что подтвердил даже бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин.

8 января в минобороны РФ заявили о якобы гибели 600 украинских защитников в Краматорске, назвав это «операцией возмездия» за уничтожение российских оккупантов в Макеевке.

Однако в ложь минобороны РФ о «возмездии» за удар по расположению с мобилизованными во временно оккупированной Макеевке не поверили даже в прокремлевских Telegram-каналах.

Кроме того, журналисты Reuters побывали по адресам общежитий, указанных в сообщении РФ, и выяснили, что полученные повреждения построек оказались незначительными, а следов ракетных ударов там вообще не было.

«Не было очевидных признаков того, что там жили солдаты, а также никаких тел или следов крови», — отметили представители СМИ.

В свою очередь, так называемые «военкоры» РФ предположили, что часть украинских военных могли госпитализировать после их ознакомления с бредом спикера российского минобороны Игоря Конашенкова.

«Лживые доклады, подрисовываемые на каждом уровне отчеты, бессмысленные рапорты и безнаказанность для лиц, осуществляющих эту деятельность, уже давно стали постоянным спутником текущих событий», — сетовали пропагандисты.