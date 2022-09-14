Россия потратила за восемь лет 300 миллионов долларов для подкупа иностранных политиков — WP 14 сентября, 02:54 Россия пыталась подкупить политиков в Евросоюзе и других странах (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Исследование американской разведки для Белого дома показало, что за последние восемь лет Россия потратила минимум 300 миллионов долларов на формирование за рубежом политических интересов Кремля.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что Кремль тайно планировал выделить еще сотни миллионов долларов для кампании по ослаблению демократических систем и продвижению глобальных политических сил близких Кремлю.

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Связанные с Кремлем силы использовали подставные компании, аналитические центры и другие способы для влияния. В отчете упоминается фамилия «повара Путина» Евгения Пригожина и бизнесмена Александра Бабакова.

Высокопоставленный чиновник США сообщил, что Администрация президента решила специально рассекретить некоторые данные из отчета для противодействия способности России влиять на политические системы в странах Европы, Африки и других странах.

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