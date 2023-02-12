Россия подготовила отряд кадыровцев для переворота в Молдове — Данилов 12 февраля, 03:25 Алексей Данилов (Фото:Черниговский областной ТЦК и СП/Facebook)

Россия планирует провести переворот в Молдове. Она может отправить в Кишинев так называемые чеченские группировки.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, пишет Espreso.



«Не говорим, что у Молдовы ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок», - сказал он.

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Данилов также рассказал, что украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет провести там так называемый государственный переворот. Россия хочет, чтобы там еще раз «загорелось», чтобы там была точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.

"Кроме того, те отбросы, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" на нашей территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там "спасателями". Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти спасатели окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля», — добавил Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинская разведка перехватила российский план разрушения политической ситуации в Молдове.

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александр Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова – в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.