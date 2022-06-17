«Не монолитная структура». Эксперт объяснил, кто в Талибане ведет переговоры с Россией, а кого она боится 17 июня, 16:19 Цей матеріал також доступний українською Заместитель главы талибанского МВД Афганистана Мавлави Нур Джалал Джалили выступает на пресс-конференции о новой форме афганских полицейских (Фото:REUTERS/Ali Khara)

Директор Международного центра исследования проблем безопасности Александр Кореньков в интервью Радио НВ объяснил, кто в Талибане ведет переговоры с Россией, а кого она боится.

Он отметил, что россияне публично поддерживают умеренное политическое руководство Талибана, предоставляя ему дипломатическое представительство и приглашая на конференции, в частности, чтобы обезопасить себя и своих партнеров в Центральной Азии от прихода к власти радикалов.

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«Талибан – это не монолитная структура. Внутри сейчас формируется более радикальное молодое крыло военных, которые не видят себя в мирном Афганистане. Для них война – это смысл жизни. И сейчас они чувствуют себя преданными политическим руководством, потому что руководители талибов не могут или не хотят ввести радикальную версию шариата, терять связи с западными или другими странами, обещающими им поддержку, в частности, финансовую», — рассказал Кореньков.

По его словам, радикалов смущает позиция политического крыла Талибана, и они пытаются захватить власть.

«В случае, если ситуация ухудшится, это может перерасти в переворот; в то, что умеренное крыло просто потеряет власть и в Афганистане мы увидим Талибан формата 1994 года — с публичным отрубанием голов, забиванием камнями и все остальное. Россия, в частности, пытается предотвратить этот переворот — приход к власти в Афганистане радикалов», — пояснил эксперт.

В мае временный поверенный в делах страны от сформированного Талибаном (признанный в РФ террористической организацией) правительства Джамал Насир Гарвал заявил, что Исламский Эмират Афганистан намерен закупать у России газ и нефть и хочет подписать конкретное соглашение по поставкам.



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