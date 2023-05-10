Гости Путина. Почему на Парад 9 мая в Москву все же приехали некоторые иностранные главы государств 10 мая, 15:06 Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Никол Пашинян в Москве 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

На парад 9 мая к российскому диктатору Владимиру Путину все же приехали лидеры шести стран: Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

О решении отправиться в Москву в этот день большинства из них стало известно только накануне.

Журналист Виталий Портников и политолог Алексей Кошель объяснили Radio NV, почему лидеры шести государств приехали к Путину и что означает сообщение о таких поездках в последний момент.

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«Насколько я понимаю, как раз в последние дни были достаточно серьезные усилия для того, чтобы хоть какие-то гости из других стран присутствовали на этом параде. И в результате, очевидно, смогли пригласить только тех, кто не имел возможности отказаться», - сказал Портников в эфире Radio NV.

В частности, приезд в Москву президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева он объяснил тем, что тот стремится балансировать «между репутационными потерями и политическими приоритетами».

По словам Кошеля, лидеры большинства иностранных государств «очень долго и сложно соглашались» приехать на парад к Путину.

«Обратите внимание, что еще накануне было известно об одном госте. И догадывались, что это будет Лукашенко. То есть, согласие было предоставлено в последний момент, в последний день или в последние дни. И это также определенные демонстрации того, как они относятся к Путину, к войне в Украине», — отметил политолог.

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По его словам, шесть лидеров государств — достаточно большое количество, но собрать их вместе было "чрезвычайно сложным процессом".

Кошель напомнил, что Токаев и Пашинян фактически публично унижали Путина: Токаев в присутствии Путина отказался признавать "ЛНР" и "ДНР", а Пашинян «фактически добил ОДКБ», отказавшись подписывать документы этой организации из-за «полной нейтральности России в войне вокруг Нагорного Карабаха».

По мнению политолога, «Путин очень дорого будет рассчитываться» за приезд шести лидеров государств к нему на парад, но ему «было важно показать своим гражданам то, что он, Россия пользуются уважением, „ничего не изменилось и как всегда приезжают президенты“».

«Совершенно очевидно, что это была позиция даже не уговоров. А он уговорил отдельных гостей, не исключаю, дешевыми кредитами, возможно, определенными инвестициями, возможно, привлекательными проектами. То есть, здесь могла играть роль также экономическая мотивация. Он фактически, грубо говоря, купил этих гостей. Очевидно, что у нас есть даже основания говорить, что события на Красной площади в Москве - это, наверное, самый дорогой постановочный телевизионный проект», - подчеркнул Кошель.

9 мая Путин выступил с речью на Красной площади, повторив фантазии и обвинения в отношении Украины и Запада. Слушать его приехали главы шести стран – Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана – а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Пресс-службы президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и премьера Армении Никола Пашиняна сообщили, что они приедут на парад к диктатору только 8 мая.

Заранее было известно о визите в Москву 9 мая президента Кыргызстана Садыра Жапарова.