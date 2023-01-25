Россияне не отказались от плана захватить всю Украину и у них есть ресурсы вести войну — Маляр 25 января, 12:11 Воронка от российского ракетного удара на территории детского сада в селе Белокузьминовка Донецкой области, 21 января (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Замминистра обороны Анна Маляр в интервью NV заверила, что россияне не отказались от планов захватить всю Украину.

«Поскольку это война ресурсов, то ресурсов у россиян достаточно для того, чтобы вести войну. И ключевое, что все должны понять: враг не отказался от своего основного плана захватить все наше государство. Мы его крепко защищаем, но планы у них есть», — подчеркнула Маляр в интервью NV.

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Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что о полном переломе в войне пока говорить рано, но признаки того, что ситуация будет меняться, есть.

По словам Скибицкого, 2023 год — год победы Украины.

25 января начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что всеобщая мобилизация в Украине продолжается, а волны мобилизации не действуют.

«В большинстве случаев граждан сегодня вызывают в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе», — заявил Горбач.

24 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что кремлевский режим сейчас накапливает силы для нового масштабного наступления.

С его оценкой российских планов согласны и в администрации президента США Джо Байдена.

По словам координатора стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джона Кирби, ближайшие недели и месяцы для Украины «будут решающими».