«Цель — полный контроль». Россия хочет захватить Беларусь до 2030 года — СМИ рассказали о документе с вероятным планом Кремля 21 февраля, 10:25 Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Россия планирует «поглотить» Беларусь до 2030 года. Об этом говорится в российском документе от 2021-го, который оказался в распоряжении журналистов американских и европейских СМИ. В частности, с ними работал и Kyiv Independent.



Kyiv Independent вместе с другими СМИ обратились в несколько разведывательных служб разных стран, чтобы проверить подлинность документа. Представитель разведки одной из стран-членов НАТО заявил, что он выглядит «правдоподобно и достоверно». Источник Kyiv Independent в украинские разведке заявил, что не может подтвердить подлинность утечки файлов.



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Речь идет о документе на 17 страниц, в котором подробно описаны якобы планы РФ по «подчинению Беларуси и ликвидации ее независимости» и предстоящие шаги для «установления полного контроля над политической, экономической и военной сферами Беларуси».

Так, согласно документу, к 2030 году страна должна иметь общую с РФ валютную и налоговую систему. Также подчинить российским уставам хотят армию и перенести все ключевое военное производство из Беларуси в Россию, пишет Kyiv Independent.

«Среди целей России — унификация законодательства, согласование внешней и оборонной политики двух стран, а также обеспечение российского контроля над политической, экономической, культурной и медийной сферами Беларуси […] Основная цель этого плана состоит в том, чтобы Москва получила окончательный контроль над политикой, экономикой и вооруженными силами Минска», — пишут журналисты.

Представитель одной западной разведки рассказал, что над документом работали несколько российских ведомств. По словам западного разведчика, над проектом стратегии — внутренняя, внешняя и военная разведки РФ. Источник СМИ утверждает: документ создало в 2021 году кремлевское Управление по пограничному сотрудничеству.

Он состоит из двух частей. В первой — изложены поэтапные цели РФ:

краткосрочные ( 2022 год) — завершение конституционной реформы, «учитывая интересы РФ» ( поправки в конституцию Беларуси приняли в феврале);

— завершение конституционной реформы, «учитывая интересы РФ» поправки в конституцию Беларуси приняли в феврале); среднесрочные ( 2025 год) — подписание программы политической интеграции;

— подписание программы политической интеграции; долгосрочные ( 2030 год) — контроль внешней и оборонной политики, государственной границы страны и наличие « эффективных пророссийских групп влияния».

Во второй части определены связанные с планом риски. В целом долгосрочный план предусматривает формирование общего «союзного государства» под руководством России. Обе страны уже формально являются частью «союзного государства» согласно договору 1999 года — соглашение создает правовую основу для интеграции. Однако, по данным СМИ, речь идет именно о «полном контроле» и фактическом захвате.

По мнению одного из представителей западной разведки, полномасштабная война России против Украины замедлили темпы реализации планов Кремля, «но никак не остановила их»: «Долгосрочная цель достижения полного контроля над Беларусью остается в силе и не изменилась», — сказал он.

Старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Андраш Рач считает: если планы России осуществятся, это поставит под угрозу безопасность всего региона.

«Если Беларусь станет частью Российской Федерации, появится дополнительная 1250-километровая граница между НАТО и Россией. Тогда не будет стоять вопрос о постоянном пребывании российских вооруженных сил на территории Беларуси. Это слияние будет наиболее значимым для Центральной Европы в военном плане и в плане безопасности», — добавил он.

17 февраля Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Белорусский диктатор регулярно встречается с Путиным, поддерживает кремлевскую пропаганду, помогает России вести полномасштабную войну против Украины и совершать военные преступления. ПАСЕ и Европарламент в своих резолюциях подчеркнули, что режим Лукашенко вместе с российским режимом должен предстать перед трибуналом.



В украинской разведке заявили, что по состоянию на 18 февраля в ближайшие две-три недели сил и средств для вторжения из Беларуси у россиян не существует. В Госпогранслужбе рассказали, что российские военные находятся преимущественно на полигонах республики, где проходят совместные с белорусами учения или где происходит подготовка россиян — ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления, по состоянию на 20 февраля нет.

