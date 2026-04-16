Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для уничтожения спутников, что является частью тенденции усиления ее агрессии с начала войны против Украины.

Об этом заявил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Вайтинг в интервью The Times.

По его словам, это включает масштабное глушение спутниковой связи и GPS, которое угрожает безопасности гражданских авиаперевозок.

Реклама

«Россия остается развитой космической державой, и она продолжает инвестировать в противокосмическое оружие. Они рассматривают возможность вывода на орбиту ядерного противоспутникового оружия, которое бы поставило под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите, и это был бы результат, с которым мы просто не могли бы смириться», — сказал генерал.

Вайтинг также подчеркнул, что США «очень обеспокоены» планами Кремля.

«С российской точки зрения, они смотрят на Соединенные Штаты, НАТО и видят там преимущество в обычных вооружениях. И они верят, что новые способы подрыва возможностей США и НАТО — например, путем нейтрализации наших космических мощностей — помогут им уравнять силы на поле боя», — добавил он.

Издание отмечает, что ядерный взрыв на низкой орбите может уничтожить до 10 тыс. спутников, что составляет 80% от их общего количества в космосе. Это будет иметь серьезные последствия для военной разведки, гражданской спутниковой связи, интернета и GPS. Такой инцидент уже называют «космическим Перл-Харбором».

Несмотря на активные действия России, Вайтинг считает Китай главным конкурентом США в космосе. По его словам, Китай разработал собственный космический арсенал, который включает средства глушения спутниковой связи и GPS, оружие направленной энергии и противоспутниковые ракеты.

По мнению американского генерала, следующая большая война, вероятно, начнется в космосе.

«С моей точки зрения, современная армия должна будет увеличить свои инвестиции в космос, учитывая угрозы, которые сейчас стоят перед нами. Безусловно, в США мы признали, что это потребует дополнительных инвестиций, и это тот путь, по которому мы идем», — сказал Вайтинг.

Реклама:

В сентябре 2025 года глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что страна-агрессор РФ может разместить ядерное оружие в космосе, поэтому Германия потратит миллиарды на защиту своих спутников, а союзники по НАТО должны рассмотреть возможность создания «наступательных возможностей» на орбите Земли.

12 апреля 2025 года в интервью Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены тем, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе.

«Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе», — сказал он.

Генсек пояснил, что такое оружие, вероятно, будет представлять угрозу для спутников. Их уничтожение может вызвать хаос, поскольку многие наземные системы зависят от спутниковой связи и навигации, подытожил Рютте.