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Россия планирует въехать в ПАСЕ, как въезжают оккупанты — посол

Сегодня, 11:27
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Россия планирует въехать в ПАСЕ, как въезжают оккупанты — посол - фото

radiowood/Flickr

Посол Украины в Австрии Александр Щерба призвал не допустить возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения Москвой соответствующих требований.

Об этом посол написал в Twitter.

«На днях Россия планирует въехать в ПАСЕ, как въезжают оккупанты — довольная, не наказанная, с чувством победы зла над добром. Дорогой украинский твиттер, давайте поддержим хэштег #SaveCouncilEurope! Давайте не молчать!», — написал Щерба.

В понедельник, 24 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут санкционировать возвращение российской делегации в ПАСЕ.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

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17 мая главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но риск такого развития событий очень большой.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Россия ПАСЕ

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