«Могут вспомнить им 1999-й». Как НАТО может охладить сербские заявления о «денацификации» Балкан — аналитик 1 августа, 23:33 Эксклюзив НВ Патруль косовской полиции на границе с Сербией, 1 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Fatos Bytyci)

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, рассказал Радио НВ, как Сербия и ее власть подтверждают теории о необходимости влияния великих держав на соблюдение мира на Балканах.

«Я бы упомянул фразу одного из лидеров партии [сербского] президента, он сказал, что Сербии придется „бороться против нацизма на Балканах“. Вот вам ничего не напоминает? Денацифицировать Балканы и все такое. Собственно, действительно они сейчас эскалируют ситуацию, кстати, здесь можно провести параллель с Приднестровьем, когда до 2014 года в рамках урегулирования этого конфликта, Молдова вводила тоже и номера и документы особенно связанные с экономической деятельностью и тогда тоже было большое напряжение. Безусловно, это шаг к унификации».

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«[Косовские] сербы не хотят этого (и которые составляют там меньшинство) и „старшие братья“ помогают им, но есть фактор KFOR, фактически миротворческих сил, где находятся 3600 военных. Их задача поддерживать мир, они не будут воевать, но в случае если Сербия решит "зелеными человечками" или непосредственно авиацией, или решить танками косовский вопрос, то напомним сербам, что в Италии находятся американские ВВС (самолеты F-35), которые могут быстро навести порядок как на территории Косово, так и в самой Сербии», — считает Хара.

К тому же, по мнению аналитика, официальный Белград не был прав в конфликте еще в 1999 году, ведь действия сербской стороны, а именно СР Югославия, спровоцировали проведение операции НАТО «Союзная сила».

«Что-то может быть, но сказать, что сейчас сербы начнут такую великую войну и смогут там что-то сделать, то я, честно говоря, очень сомневаюсь. Безусловно, будет мощная реакция ЕС и НАТО, европейцев в целом, поскольку это их "подбрюшье". Но будем смотреть эгоистично — нам это не нужно, не только тем людям, которые пострадают невиновные как всегда на Балканах, но и для нас, для Украины отвлечение и возможность эскалации там с участием Российской Федерации, потому что она будет однозначно размахивать [оружием] и защищать своего полуумного [товарища]. Извиняюсь, что использую такую недипломатическую лексику, но на самом деле для таких геноцидальных, тиранических режимов, живущих прошлым, а не будущим, это мне кажется уместным так назвать», — добавил эксперт Центра оборонных стратегий.

Кроме того, Хара отмечает, что роль великих государств в регионе очень важна, тем более, что именно они гарантируют исторически мир на Балканах.

«Поэтому опасности есть, но не столь широкомасштабной войны, тем более, что другие государства, бывшие республики Югославии, которые там есть - маленькие, но достаточно мощные и им есть чем защищаться. Плюс роль НАТО и США там будет решающей».

«Если вспомнить "Великую шахматную доску" Бжезинского, где он четко описал Балканы, что только когда внешние большие потуги (империи, великие державы) контролировали регион, тогда там и был мир. Поскольку большое количество актеров (маленьких государств) с большими противоречиями и длинной памятью. Фактически они помнят не только Первую мировую войну, но и вещи, которые были до этого. И, безусловно, там постоянный потенциал для взрыва. И, собственно, приоритетным для ЕС и НАТО является поглощение этих стран, установление там демократических процедур разрешения всех конфликтов, чтобы это не взрывалось. И, кстати, тот же председатель Европейского Совета о чем говорил, когда встречался с сербами? О том, чтобы интегрировать их в ЕС по упрощенной процедуре», - сказал он.

Также аналитик отметил роль Сербии как ретранслятора российской пропаганды, начиная от государственного уровня до Сербской православной церкви.

«Пока все эти государства не будут поглощены Европейским Союзом, пока не будут установлены все эти механизмы «выпуска пара» — Балканы будут оставаться опасными. Тем более что Россия подпитывает эти брожения, этих "опасных демонов" панправославного мира», - резюмировал эксперт.

Вечером 31 июля и в ночь на 1 августа внимание Европы снова было приковано к Балканам: с подачи Сербии частично признанное государство Косово чуть не стало новым центром «горячего» конфликта в регионе.

НВ рассказывал, что важно знать об этих событиях и их временном шатком урегулировании.

Вечером в воскресенье, 31 июля, напряжение росло каждый час. Полиция Косово сообщила о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также их столкновениях с косовскими албанцами (от телесных повреждений до нападений на автомобили). Сообщалось о сигналах воздушной тревоги в городе Косовска-Митровица (Косово).

На этом фоне власти Сербии озвучили ряд угрожающих заявлений. Один из лидеров правящей Сербской партии Владимир Джуканович написал в Twitter, что "Сербия, возможно, будет вынуждена инициировать "денацификацию" Балкан", использовав термин российского диктатора Владимира Путина, которым он "объяснил" полномасштабное вторжение РФ в Украину.



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