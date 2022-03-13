Россия планирует переодеть белорусских военных в российскую форму для их вторжения в Украину — Данилов 13 марта, 22:44 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Федеральная служба безопасности РФ проводит на территории Беларуси спецоперацию с целью переодеть белорусских военных в военную форму россии для их вторжения в Украину.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерацией. Они сегодня имеют большое желание надеть в форму РФ белорусских военных. Часть белорусов отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и спецслужбы на территории (Беларуси – ред) на сегодняшний день уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским, условно говоря, лекалам заходить на нашу территорию», — сказал Данилов.

По его словам, в Украине полностью готовы к такому сценарию.

«Но я предупреждаю: если мы будем здесь находить белорусов, они будут получать такой же отпор, который на сегодняшний день имеют россияне вместе с чеченцами», — подчеркнул Данилов.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что вероятность участия вооруженных сил Беларуси на стороне рф в войне против Украины остается.

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