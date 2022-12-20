Россия планирует передать Ирану передовые военные технологии в обмен на дроны — глава Минобороны Британии 20 декабря, 18:01 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Россия хочет передать Ирану передовые военные технологии в обмен на новую партию беспилотников, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает Reuters.

«В обмен на поставку более 300 беспилотников-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывая как Ближний Восток, так и международную безопасность — мы должны разоблачить эту сделку. Фактически, я только что сделал это», — сказал Уоллес во время выступления в парламенте.

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Британский министр не сообщил подробностей о типах военных компонентов, которые, по его словам, Россия готовит к передаче Ирану.

«Иран стал одним из главных военных покровителей России», — добавил Уоллес.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.