Россия планирует использовать белорусские войска для демонстрации силы против НАТО — разведка Британии 11 августа, 09:24 Белорусские военные (Фото:Минобороны Беларуси)

В британской разведке предположили, что Россия стремится использовать белорусские войска для демонстрации силы против НАТО.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 11 августа.

В нем проанализировали заявление Министерства обороны Беларуси о том, что 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада (6 ОМСБр) проведет учения в районе Гродно на северо-западе Беларуси, вблизи польской и литовской границ.

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Разведчики отмечают, что эти специальные учения, скорее всего, являются частью подготовки белорусских военных.

Сообщается, что базовый гарнизон 6 ОМСБр находится в Гродно, поэтому маловероятно, что это формирование развернуто с такими средствами обеспечения, которые необходимы, чтобы сделать его боеспособным.

В Минобороны Беларуси отметили, якобы учения имеют целью учесть опыт, полученный российскими военными в Украине.

В британской разведке заявили, что существует реальная вероятность того, что к белорусским войскам присоединится небольшое количество боевиков ЧВК Вагнера, которые «будут выполнять учебную роль».

Ранее в Центре нацсопротивления отмечали, что боевики ЧВК Вагнера имитировали прибытие к границе с Польшей, где осуществляли маневры с целью растягивания польских войск. Там отметили, что такие действия свидетельствуют об осуществлении россиянами психологической операции с целью нагнетания ситуации.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувалкского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

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Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувалкском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

7 августа Беларусь начала военные учения на границе Польши и Литвы. Страны готовятся укреплять границы с Беларусью. Также было принято решение о закрытии части пунктов пропуска.

10 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна отправит на границу с Беларусью 10 тысяч своих военнослужащих.